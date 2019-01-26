Son Dakika Haberleri: Yahudiler Bunu Neden Yapıyor? Tüm Dünyayı Şaşırtan Gelenekleri

Yahudiler Bunu Neden Yapıyor? Tüm Dünyayı Şaşırtan Gelenekleri

1 saat önce

Yahudilik ya da Musevilik, ilk tek tanrılı din ya da dinlerden biri olarak kabul edilmekte ve halen günümüzde uygulanan en eski dini gelenekler arasında yer almaktadır.

Yahudilik ya da Musevilik, ilk tek tanrılı din ya da dinlerden biri olarak kabul edilmekte ve halen günümüzde uygulanan en eski dini gelenekler arasında yer almaktadır. Ancak hem çok az sayıda kişinin inanması hem de kendi içlerine kapalı olduklarından dolayı Yahudilik dünyada çok fazla tanınmamış ve genişlememiştir. Son yapılan araştırmalarda ise dünya genelinde toplam 13,5 milyon Yahudinin yaşadığı ortaya çıkmıştır. Fakat bu kadar az sayıda Yahudinin olmasına rağmen Yahudilerin dünyanın en etkili topluluğu olduğu bilinmektedir. Bu kadar etkili olmalarının en büyük nedeni ise ekonomik bakımdan çok güçlü olmalarıdır. Biz de bugün sizlere Yahudilerin tüm dünyayı şaşırtan geleneklerinden bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:12 Kaynak: Youtube

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