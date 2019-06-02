Son Dakika Haberleri: Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi, Müslümanlarla arbede yaşandı
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Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi, Müslümanlarla arbede yaşandı

1 saat önce

Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Külliyesi'ne aşırı milliyetçi Yahudilerin polis eşliğinde girmesi sonrasında İsrailli güvenlik güçleri ve Müslümanlar arasında arbede yaşandı

Yahudiler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya girdi, Müslümanlarla arbede yaşandı, System.String[]
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa Külliyesi'ne aşırı milliyetçi Yahudilerin polis eşliğinde girmesi sonrasında İsrailli güvenlik güçleri ve Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Olay sırasında bir Müslüman başından yaralanırken, çok sayıda kişiye biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:53 
Doğu Kudüs, Aksa, Polis, Dünya
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