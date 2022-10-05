Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı

05.10.2022 23:34
Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı

Yahudilerin kutsal bayramı Kefaret Günü'nde (Yom Kippur), onlarca İsraillinin Tel Aviv'de 5 Filistinliye saldırdığı bildirildi.

Yahudilerin kutsal bayramı Kefaret Günü'nde (Yom Kippur), onlarca İsraillinin Tel Aviv'de 5 Filistinliye saldırdığı bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluş KAN'ın haberine göre, içinde 5 Filistinlinin bulunduğu araç dün akşam saatlerinde İsrailli bir grup tarafından tutularak yan çevrildi.

Araçtakilerden biri bıçaklanmış olarak bulunurken bir diğeri ise sırtından darp edildi.

Olay yerine gelen polis ekibinin 30 yaşındaki yaralılardan birini toplanan grubun elinden kurtardığı belirtilen haberde güvenlik ekibinin yaralıyı önce polis merkezine ardından hastaneye götürdüğü ifade edildi.

Daha sonra araçtan yaklaşık iki kilometre uzakta biri bıçaklanmış, diğeri darp edilmiş olan iki kişinin daha bulunduğu kaydedildi.

KAN yayın kuruluşunun muhabiri Yusi Eli ise daha sonra Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, Filistinlilere saldıran onlarca İsraillinin "Kefaret Günü" sebebiyle bölgedeki bir mabetten çıkan kişiler olduğunu kaydetti.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 4-5 Ekim tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye yatırımlarını artırarak sürdürüyor' Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye yatırımlarını artırarak sürdürüyor' İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde öldürdüğü Filistinli için cenaze töreni İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyinde öldürdüğü Filistinli için cenaze töreni
Kaynak: AA

Tel Aviv, Tragger, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 00:06:27. #1.12#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement