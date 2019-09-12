Yahya çavuş'un doğup büyüdüğü ev müze oluyor

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Yahya Çavuş köyünü ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşı sırasında kahramanlıkları ile bilinen ve şehit olan Yahya Çavuş'un doğup büyüdüğü evin kamulaştırılarak müzeye dönüştürülmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine İlçesi'ne bağlı Yahya Çavuş köyüne giderek, Yahya Çavuş'un doğup büyüdüğü evi gezdi. Köy kahvesinde vatandaşlar ile birlikte çay içerek sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Balkan ve Çanakkale savaşlarında büyük kahramanlıklara imza atan Yahya Çavuş'un hatırasını yaşatmak için doğup büyüdüğü evini müzeye dönüştüreceklerini ve bu nedenle de kamulaştırma kararının alındığını açıkladı.

Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşı'nda şehit olduğunu ve kahramanlıklar yaptığını belirten Turan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün eski adıyla Koçeli, şimdiki adıyla Yahya Çavuş köyümüzdeyiz. Burası, bölgemizin kıymetli değerlerinden bir tanesini kendi bağrında, topraklarında barındırıyor. Balkan Savaşı'nın kahramanlarından, ardından Balkan Savaşı'ndaki tecrübesini, deneyimini Çanakkale Savaşı'nda değerlendirerek büyük kahramanlıklar yazan Yahya Çavuş'un doğduğu, büyüdüğü ev ve köydeyiz. Yahya Çavuş hem Balkan hem de Çanakkale savaşlarında büyük kahramanlıklar yapmış ve Çanakkale'nin Eceabat Bölgesi'nde şehit olarak ruhunu teslim etmiş. Şu an kullanılan evinin kamulaştırılarak, Yahya Çavuş' a karşı vefa borcu olarak ve aynı zamanda bir turizm imkanı olarak kazandırılmasını görev biliyoruz. Süreci başlattık, bununla ilgili İl Genel Meclisimiz kararı aldı ve kamulaştırma süreci başladı. İlgililerimiz Yahya Çavuş'un torunlarıyla görüşmeler yaptı, onların bu konudaki karşılıklı değerlendirmeleri alındı. İnşallah bu saatten sonra adım adım süreci takip edeceğiz. Özellikle güzel bir projeyle beraber köyümüze katkı sağlaması ve Yahya Çavuş'un hatırasını canlandırmak için adımlar atacağız. Buranın bir ev, bir müze halinde değerlendirilmesini istiyoruz. Biz bu işleri yaparken, devlet millet kaynaşmasını önemsiyoruz. Bizler alt yapıyı hazırlayacağız, bölgedeki iş adamları bir araya gelerek restorasyonu yapacaklar. Sonuç olarak, kısa süreç içerisinde hem köyümüzün adının Türkiye'ye duyurulması hem de bu evin Yahya Çavuş'a ait bir mekan haline gelmesi için adım atacağız. Daha önce benzer çalışmayı Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu, büyüdüğü evin müzeye dönüşmesi için yaptık. Şu an binerce Akif seveni Bayramiç'e, o müzeye gidiyor. Benzer biz hatıranın da burada olmasını ümit ediyoruz."

YAHYA ÇAVUŞ KİMDİR?

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde Koçali Köyü'nde doğan Yahya Çavuş 1887 yılında dünyaya geldi. Yahya Çavuş, Çanakkale Savaşı sırasında Ertuğrul Koyu Harekatı'nda gösterdiği kahramanlıkla tanınırken, daha sonra doğduğu köye Yahya Çavuş adı verildi.

Balkan Savaşları'nda Osmanlı Ordusu'nda görev alan Yahya Çavuş, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9. Tümen'e bağlı 26. Alay, 3. Tabur, 10. Bölük, 1. Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgeye geçti.

25 Nisan 1915'te işgal güçleri 5 noktaya çıkarma yaparken Ertuğrul Koyu'nda savaşan Yahya Çavuş, bağlı olduğu 10'uncu bölük komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara alması ve savaş dışı kalması ile bölüğün başına geçerek komutayı eline aldı. Yahya Çavuş komutasındaki bölükte bulunan askerler, işgal güçlerine ağır kayıplar yaşatarak çıkarmanın başarısız olmasını sağladı.

Ertuğrul Koyu Harekatı'nın ikinci günü bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başaran Yahya Çavuş, Kirte Köyü yakınındaki 26. Alay Karargahı'na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanın dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3. Kirte Muharebeleri'ndel, taarruz sırasında ağır bir yara aldı ve hastaneye kaldırıldı ancak ertesi günü şehit oldu.

Ertuğrul Koyu'ndaki harekatta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi.