Yahya Kaptan istasyonuna yeni turnike

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., Akçaray'ın Yahya Kaptan istasyonu giriş çıkışlarında aşırı yoğunluk yaşandığı talepleri üzerine istasyona ek turnike açtı. Vatandaşların istasyona daha rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için açılan turnike memnuniyetle karşılandı. Açılan turnike alışveriş merkezi, okul tarafına giden yolcuların giriş çıkışlarını ve okullar bölgesine giden yolcuların kullanımını kolaylaştırdı.

ÖĞRENCİLER SIKLIKLA KULLANIYOR

Gelen talepleri değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet odaklı anlayış ile çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği yeni turnike ile birlikte hem istasyon rahatlayacak hem de giriş çıkışlarda yoğunluk yaşanmayacak. Okullar bölgesine giden ve alışveriş merkezi bölgesinden gelen yoğunluğu bu şekilde minimuma indiren UlaşımPark, vatandaşlar tarafından olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.