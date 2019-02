Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binası Hizmete Girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin pek çok yerinde itfaiye için yeni hizmet binaları yapıyor. İtfaiyecilik mesleğinde olaylara en kısa zamanda müdahale etmek can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla yapılan yeni Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binası tanıtıldı.

TANITIMA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği yeni Yahya Kaptan Müfreze Binası, çevresindeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak. Bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müfreze binasının tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Tanıtım programı öncesi itfaiyeci duası yapıldı. Duanın ardından itfaiyecilerin gösterisi nefes kesti. Yaklaşık 20 metre yükseklikten ip ile sarkılan itfaiye erleri dev Türk Bayrağı açtı. İtfaiyeciler, gösterinin ardından Türk bayrağını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye etti.

"İTFAİYE KOCAELİ İÇİN GÜVEN ABİDESİDİR"

Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; "Kocaeli'miz her geçen gün çok daha ileri ve modern bir hal alıyor. Kocaeli itfaiyesi de bu gelişmeden payına düşeni alıyor.

Bugün, Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilâtlarından birisi olan Kocaeli İtfaiyesi, dünya standartlarının üzerindeki teknik donanımı, yangına müdahalede gösterdiği titizlik, yangına müdahale süresinin dünya standartlarından da iyi olmasıyla, kentimiz için bir güven abidesidir" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti" Yüzlerce personeli, kırsal alanda yerleşimlere verdiğimiz, yangın söndürme tankerleri ve modern araçları ile Kocaeli itfaiye Teşkilâtı, halkımızın huzur içinde evlerinde uyuyabilmesinin en önemli teminatlarındandır. Yangın ve kurtarma olaylarına müdahale eden itfaiyemiz, aynı zamanda her türlü doğal afet ve boğulma olayına karşı da hazırlıklı olup, her an tetiktedir. Bu anlamda Büyükşehir olarak sivil toplum örgütleri ile de iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2001 yılından bugüne kadar binlerce vatandaşımıza gönüllü itfaiyecilik eğitimi verdik. Yazın sahillerimizde de cankurtaranlık hizmeti veren itfaiyemiz, 2005'ten bu yana on bine yakın vatandaşımızın hayata tutunmasını sağlayarak, boğulmaktan kurtarmıştır. Bunlarla ne kadar gurur duysak azdır" ifadesini kullandı."

7 BÜYÜK ARAÇLIK GARAJ

Yahya Kaptan İtfaiye müfreze binası 7 itfaiye araçlık garaja sahip. Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi'nin kesiştiği alanda yapılan müfreze binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edildi. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1.katı ise 460 metrekare.

4 MÜFREZE DAHA YAPILIYOR

Yahya Kaptan Müfreze binası bodrum katında teknik merkezler yer alıyor. Müfreze binasının zemin katında 7 araçlık garaj, idari ofisler, yemekhane ve dinlenme odası bulunuyor. Müfreze binasını birinci katında ise yatakhaneler, spor salonu, eğitim salonu ve mescit yer alıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kartepe, Karamürsel, Bağçeşme ve Gebze'ye de yeni müfreze binaları inşa ediyor.