Yahya Kemal Beyatlı, kabri başında anıldı

Şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 61. yılı dolayısıyla İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı.

Beyatlı'nın Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, usta şairin Türkiye'nin yetiştirdiği büyük şairlerden ve önemli düşünürlerden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yahya Kemal'i okumak demek, birkaç alanda aynı anda buluşmak anlamına gelir. Her şeyden önce güzel Türkçemizin sesidir, nefesidir, musikisidir, mimarisidir Yahya Kemal. Türkçeyi en güzel kullanan ve Türkçenin hukukunu, bir dilin önemini, mahiyetini, dilin kültür, medeniyet ve inanç tarihi açısından önemini ortaya koyan isimlerdendir. Yahya Kemal okumak demek, cihana yayılan Osmanlı kültür ve medeniyetini, mimarisini, musikisini, zaferini, ahlakını, adabını, edebi bir dil, üslup, bir muhasebe içinde okumak ve anlamak demektir. Gerçekten onun şiirlerinde, konferanslarında, anlatımında, bizim tarihi geçmişimizin hal muhasebesi ayrı bir yer tutar."

Beyatlı'nın kabrinin bulunduğu Rumelihisarı da dahil, İstanbul'daki bazı bölgeleri ziyaret ederken, başarılı edebiyatçının eserlerini okumak gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Süleymaniye Külliyesi'ni ziyaret edin ama 'Süleymaniye'de Bayram Sabahı'nı okumanız gerek. İstanbul'un fethinin Üsküdar'dan nasıl seyredildiğini anlamanız için onun 'Hayal Şehir'ini okumanız lazım. Yani Yahya Kemal, aslında her satırıyla, mısrasıyla, bu toprakların, bu medeniyetin ve kültürün sesi olmaya özel göstermiş, onu anlamaya, anlatmaya büyük emek vermiş, değer katmış bir isimdir. Mukaddes Emanetler'i ziyaret ederseniz, onun yazısını okuduğunuzda ayrı bir anlam bulursunuz. Yazısıyla Eyüpsultan'ın manevi derinliğine ayrı bir değer katar. 'Ezansız Semtler' yazısı yeni yapılaşmaya başka bir perspektiften bakar." değerlendirmesinde bulundu.

Önemli isimlerin mezarlarının bilinmediğine dikkati çeken Yılmaz, bu nedenle usta şairi kabri başında anmak istediklerini ifade etti.

Törene, İstanbul Vali Yardımcıları Dr. Hülya Kaya ile Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcıları Mümin Yıldıztaş ve Emel Kamar, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri de katıldı.