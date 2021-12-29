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Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek - Son Dakika

Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek

29.12.2021 11:04
Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden olan İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı'yı ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları ve belgelerinin yer aldığı anlamlı bir sergiyle anıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden olan İstanbul şairi Yahya Kemal Beyatlı'yı ilk kez görülebilecek orijinal fotoğrafları ve belgelerinin yer aldığı anlamlı bir sergiyle anıyor. 'Son Fasılda Bir Ömür' isimli sergi, 8 Ocak'ta Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Özel bir kurgu ile hazırlanmış Yahya Kemal'in yaşamı, sanat hayatı, oldukça renkli ve geniş çalışma alanlarının yanı sıra dostlarını anlatan sergi, Küçükçekmece Belediyesi tarafından usta şair anısına kitap haline getirilerek, ölümsüzleştirilecek. Beyatlı ile ilgili edebi bir kaynak olarak raflarda yerini alacak olan kitabın ön yazısını ise usta şair üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan ve "Yahya Kemal Ansiklopedisi" hazırlayan, araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu kaleme aldı.

BEYATLI, YALNIZCA ŞAİR VE SANATKAR DEĞİL ÖNEMLİ BİR FİKİR ADAMIYDI

Türk Edebiyatı'nın usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı'ya dair ilk kez görülecek belge ve fotoğraflara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Ömrünün büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da geçirmiş olan Yahya Kemal'e 'Aziz İstanbul' şiirini yazdıran İstanbul sevgisidir. Büyük şairlik ve sanatkarlığının yanında bir fikir adamı olarak da değerlendirebileceğimiz Yahya Kemal'in ismini ilçemizdeki bir kültür merkezinde de gururla yaşatıyoruz. Üsküp'te dünyaya gelen ve tam bir İstanbul aşığı olan edebiyat dünyamızın ölümsüz çınarı Yahya Kemal adına düzenleyeceğimiz sergiye tüm sanatseverlerimiz davetlidir" diye konuştu.

20 ŞUBAT'A DEK CKSM'DE İZLENEBİLİR

Sergi; Yahya Kemal'in yaşamı, çalışmaları, görevleri, dostlukları, şiirleri, Yahya Kemal'in İstanbul'u (semtleri ve mekanları), İstanbul şiirleri ve sevgisi üzerine bölümlerden oluşacak. Usta şairin, Pakistan Büyükelçiliği yıllarında hiç yayınlanmamış fotoğraflarının yanı sıra ilk görülecek el yazısı ile şiirleri, notları ve belgeleri de sergide yer alacak.

, BELGE, KİTAPLAR ALPER ÇEKER KOLEKSİYONU'NDAN

Serginin ana malzemesini oluşturan fotoğraf, belge, kitaplar Alper Çeker Koleksiyonu'ndan derlendi. Ayrıca sergiye Emin Nedret İşli, Mehmet Erte, Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Müzesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi arşivleri de katkı sundu.

'Son Fasılda Bir Ömür – Yahya Kemal Beyatlı' isimli sergi, 20 Şubat'a dek CKSM'de görülebilecek.


Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek
Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek
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Küçükçekmece Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahya Kemal Beyatlı'nın orijinal fotoğrafları Küçükçekmece'de sergilenecek - Son Dakika
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