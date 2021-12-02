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Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika

Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

02.12.2021 14:42
Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 137. yıl dönümü, "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal ise vefatının 133. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Yahya Kemal Beyatlı doğumunun 137. yıl dönümü, "Vatan ve hürriyet şairi" Namık Kemal ise vefatının 133. yılı dolayısıyla Tekirdağ'da anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt ve öğrenciler, Tekirdağlı olan Namık Kemal'in kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, Namık Kemal'e en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını, vatan ve hürriyet şairini öğrencilere, halka tanıtmaya, onun fikirlerini, onun duygu ve düşüncelerini olabildiğince yaşatmaya ve nakletmeye gayret ettiklerini söyledi.

Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 137. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajının okunmasının ardından, Yahya Kemal Beyatlı'nın kabrine yapılan ziyaretin video görüntüleri gösterildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Üç Kemallar Diyarı" olarak adlandırılan Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal ve Yahya Kemal Beyatlı'nın kent için büyük önem taşıdığını söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağlıların her zaman değerlerine sahip çıktığını belirterek, "Yahya Kemal'in ismi ilimizde yaşatılıyor, yaşatılmaya devam edecek. Yahya Kemal şair, yazar ve önemli bir devlet adamıdır. Cumhuriyet dönemi şiiriyle, Osmanlı dönemi şiirlerini birleştiren kişidir. Yahya Kemal Milli Mücadele yıllarında 88 makale yazmıştır. Makalelerin hepsi de Milli Mücadele'yi destekleme amaçlıdır." dedi.

Lise öğrencilerinin Yahya Kemal'in şiirlerini okumasının ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvar Şefi Salih Demirci Yahya Kemal'in şiirlerinden oluşan eserleri seslendirdi.

Programı Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, protokol üyeleri ve öğrenciler de izledi.

Yahya Kemal Beyatlı, Namık Kemal, Tekirdağ, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahya Kemal Beyatlı ve Namık Kemal Tekirdağ'da anıldı - Son Dakika


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