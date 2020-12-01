Yahya Kemal Beyatlı'yı anma programının bir bölümü Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği, Yahya Kemal Beyatlı'nın doğumunun 136. yıl dönümü dolayısıyla yarın düzenlenecek anma programının bir bölümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yahya Kemal Beyatlı Heykeli ziyareti, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki kitap sergisi ve resim sergisi hariç büyük salonda gerçekleştirilecek olan anma programı Kovid-19 nedeniyle ileri
bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir."
- Kaynak: AA
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