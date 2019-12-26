Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı - Son Dakika

Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı

7 saat önce

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Yahya Kemal Beyatlı, Tire Belediyesince ilki düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları"nda anıldı.

Yahya Kemal şiirleri ile Tire'de anıldı, System.String[]

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şair Yahya Kemal Beyatlı, Tire Belediyesince ilki düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları"nda anıldı.

Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda, TRT Çukurova Radyosu Yayın Şefi Şair Baha Sadık Akiner tarafından hazırlanan gecede, Beyatlı'nın şiirleri okundu. Programda şairler Oğuz Tümbaş, Atila Er, Veli Başak ve Selami Şimşek de etkinlikte şiir seslendirdi.

Gecenin sonunda Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın eşi Necibe Duran, programa misafir olarak katılan şairlere ve programı hazırlayan Baha Sadık Akıner'e teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.

Yahya Kemal Beyatlı, Edebiyat, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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