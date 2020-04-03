Yahya Üstün, "Kısa bir ara veriyoruz"
6 saat önce
Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışınan yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da iç hat uçuşlarının 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışınan yasaklanmasının ardından Türk Hava Yolları da iç hat uçuşlarının 15 gün süreyle durdurduğunu açıklandı.Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, siz bizim için önemlisiniz. Bu nedenle iç hatlarda 14 büyükşehire kontrollü şekilde icra ettiğimiz seferlerimize kısa bir ara veriyoruz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:55 Kaynak: DHA
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