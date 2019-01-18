Yahyalı AK Parti İl Teşkilatından MHP İlçe Teşkilatına Ziyaret

AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Teşkilatını ziyaret etti.



Milliyetçi Hareket Partisi ilçe binasında gerçekleşen ziyarette karşılıklı birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Ziyarette konuşan AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu " Seçim süreci başladı. Daha önce yaşadığımız yerel seçimlerden daha farklı bir seçime giriyoruz. İki partinin de ortak adayı olan Esat Başkanımız ile birlikte gece- gündüz demeden seçim çalışmalarına başlayacağız. İlk ziyaretimizi size gerçekleştirdik. Gönüllerimiz bir. Basit bir siyasi çıkar, basit bir siyasi kaygı amacıyla bir araya gelmiş partiler değiliz. Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesindeki sebep, devletin bekası, milletin bekası içindi. Bizde inşallah bu birlikteliğe leke getirecek hiçbir harekette bulunmayacağız." diye konuştu.



Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nebi Akkuş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Bizim için en önce birlik ve beraberlik gelmektedir. Genel Başkanımız her zaman Cumhur İttifakına kim leke sürerse onu tüm imkanları kullanarak partiden uzaklaştırılması gerektiğini söylemektedir. Genel Başkanımız nerdeyse bizde oradayız. Esat Başkanımızda Cumhur İttifakının belediye başkan adayıdır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi Yahyalı İlçe Yönetimi olarak üzerimize ne görev düşerse biz hazırız." ifadelerini kullandı.



AK Partiden Yahyalı Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise yaptığı konuşmasında " Biz seçim çalışmasına Milliyetçi Hareket Partisini ziyaret ederek başlıyoruz. Buradan ilçe, il yönetimlerimize teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin en büyüğünü de AK Parti Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'ye ediyorum. Onlar sen ve ben demediler. Biz dediler. Bizde burada sen ve ben demiyoruz. Biz diyoruz. Biz demek için buradayız. Bu ülke bu birlikteliğin bereketini ve güzelliğini görmüş olacak. Bende Sayın Devlet Bahçeli'nin şu sözünü çok önemsiyorum. "Ülke olmadığı zaman neyin siyasetini yapacaksınız". İki partimizi de bir araya getiren birliğimiz, beraberliğimiz, vatanımız, bayrağımız, milletimiz diye düşünüyorum. Allah nasip ederse 31 Mart 2019 seçimlerinde buradan güçlü bir ses çıkacak. Biz birincilik kürsüsüne kesinlikle oturacağız. Bundan zerre kadar şüphem yok. Çünkü biz sen, ben demedik. Biz dedik. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu. - KAYSERİ

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