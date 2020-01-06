Yahyalı Belediye Meclisi 2020' Nin İlk Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Meclisi 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısını yaptı.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya, 15 meclis üyesinin 14'ü katıldı. Meclis'te 9 ana gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Oturumda Meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2020 yılında ilçenin gelişimini hızlandırmak için daha çok çalışacaklarını söyledi.



Mecliste, sözleşmeli personellerin ücretleri, Zabıta personelinin 2020 yılı fazla çalışma ücretleri, meclis başkan ve üyelerinin huzur hakkı ücretleri, belediye meclisinin 2020 yılı tatil ayı ve toplantı günleri oy birliği ile belirlendi. Norm kadroda, boş kadro derece değişikliği yapılması, Bem-Bir-Sen'in Soysal Denge Sözleşmesi yapılması için yetki talebi, belediye yatırım ve hizmetlerinde kullanılmak üzere ulusal bankalardan kredi kullanılması ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün tahsis talebi oy birliği ile karara bağladı.



2019 yılı hesaplarının incelenmesi için kurulacak denetim komisyonuna AK Parti'den Menderes Yıldırım, Meral Koşar ve Cihat Büber oy birliğiyle seçildi. - KAYSERİ