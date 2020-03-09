Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi

6 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle değerlendirme toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediyesi 2020 yılı projelerini değerlendirdi, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personelle değerlendirme toplantısı yaptı.


Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk, "Yahyalı halkı yüzde 68'lik oy oranıyla bize teveccüh gösterdi. Bu teveccüh sadece bana değil, hepimize gösterildi. Bu nedenle ilçemizin gelişimi için daha çok çalışacağız" dedi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk; "Mesai arkadaşlarımla beraber, çok bereketli olduğuna inandığım, bir toplantı yaptık. 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 345 gün geçmiş. Bu süre zarfında insanlarımız için çalışmaya devam ettik. Bugün de geçen 1 yıllık sürenin değerlendirmesini yaptık. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece, gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanlarımız için çalıştılar. 2020 yılının bahar aylarına girmiş bulunmaktayız. Havaların da düzelmeye başlamasıyla beraber, çalışmalarımıza hız vermeye başladık. Toplantımızda, 2020 yılında yapacağımız projelerimizin genel bir değerlendirmesini yaptık. Ayrıca birimlerimiz arasındaki koordinasyonumuzu gözden geçirdik. Birimler arası iletişim ve koordinasyon çok önemli. İlçemiz bir turizm ilçesi. Bu nedenle belediye hizmetlerinde, diğer ilçelere göre, biraz daha gayretli olmamız lazım. İnşallah, 2020 yılı bereketli bir yıl olacak. Ben ilçemizin temizliği konusunda hassasiyetle çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve sel felaketinde gösterdikleri çabadan dolayı Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Belediyem Benimle El Ele projesi kapsamında birçok güzelliğe imza attık. İmza atmaya da devam edeceğiz. Belediyecilik sadece yol yapmak, köprü yapmak, kaldırım yapmak değildir. Mikro hizmet, makro memnuniyet anlayışıyla insanlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Allah hayırlı hizmetlerde her birimizi muvaffak kılsın" diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:16 Kaynak: İHA
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