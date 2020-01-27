Yahyalı Belediyesi dijital arşiv sistemine geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesi dijital arşiv sistemine geçti - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi dijital arşiv sistemine geçti

7 saat önce

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde bulunan müdürlüklere ait dosya ve belgeleri dijital arşiv sistemine kaydetmeye başladıklarını belirtti.

Yahyalı Belediyesi dijital arşiv sistemine geçti, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde bulunan müdürlüklere ait dosya ve belgeleri dijital arşiv sistemine kaydetmeye başladıklarını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, oluşturulan dijital arşiv biriminin, geçmişten günümüze kadar gelen belge ve dosyaları tarayarak dijital arşive aktarmaya başladığını, bu çalışmanın 6 ayda tamamlanacağını belirtti.

Bu sistem sayesinde vatandaşın ihtiyaç duyduğu belgelere ulaşmada kolaylık sağlayacağını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait arşivleri, kurduğumuz birimde depolamaya başladık. 6 aylık süre zarfında bütün arşivimizi dijital ortama aktaracağız. Belediyeler olarak elektronik sisteme geçişte çok büyük mesafeler kat ettik. Yahyalı Belediyesinin de bundan geri kalması düşünülemezdi. Vatandaşımız, bize geldiği zaman beklemeden hizmet alacak. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Tüm birim müdürlerime ve personellerine yürekten teşekkür ediyorum."

Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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