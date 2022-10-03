Yahyalı Belediyesinde ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesinde ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

03.10.2022 16:14
Yahyalı Belediyesinde ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yahyalı Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığındaki toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, 2022 ücret tarifelerinde revize yapılması talebi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2023 mali yılı gelir ve gider bütçesi, 2023 yılı vergi ve harç tarifeleri, 2023 yılı ücret tarifeleri, belediye birim bütçeleri arasında ödenek aktarması yapılması talebi, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamyon hibesi, İsmet Mahallesi Tapur mevkisindeki muhtelif paftalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi, Yahyalı 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı itirazları ile mahalle sınırları görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Esat Öztürk toplantı öncesinde belediye meclis üyelerine Elma ve Turizm Festivali, parke ve asfaltlama çalışmaları, halı saha yapımları, mahalle konakları, Aladağlar yol çalışması, Aksu Vadisi yol çalışması, Kapuzbaşı yolu sıcak asfaltlama, Avlağa yolu sathi kaplama, Yeşilköy Şelalesi peyzaj çalışması, tekstil atölyesi ve Develi kavşağı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesinde ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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