Yahyalı Belediyesi ile Filistin'in Nawba Belediyesi kardeş şehir oldu - Son Dakika
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Yahyalı Belediyesi ile Filistin'in Nawba Belediyesi kardeş şehir oldu

6 saat önce

Filistin'in Nawba Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Yahyalı Belediyesi ile Filistin'in Nawba Belediyesi kardeş şehir oldu, System.String[]

Filistin'in Nawba Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Yahyalı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki belediye arasında idari, altyapı, tarım, kültür, eğitim, sağlık, turizm, çevre ve sosyal alanlarda iş birliğini kapsayan protokol, Yahyalı Belediyesi hizmet binasında imzalandı.

Protokole Yahyalı Belediye Başkan Esat Öztürk ile Nawba Belediye Başkanı Wael Mohammad Saleem Shroof imza attı.

Öztürk, yaptığı konuşmada, protokol sayesinde iki belediyenin tecrübelerini paylaşacağını belirtti.

Filistin'in Türkiye için öneminden söz eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk kıblemiz Kudüs'ün bulunduğu mübarek bir beldeden misafirlerimizsiniz. Birçok Avrupa şehrine gitme fırsatım oldu. Oradaki belediyelerle de tecrübe paylaşımı yaptık. Bu durum bizleri oldukça memnun etti. Bu sayede ilçemize güzellikleri taşımış olduk. Ama bizim gönül dünyamızda, İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizle olan tecrübe paylaşımı çok daha önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte gönül dünyamızda olan belediyelerle yapacağımız iş birliğiyle, belediyeler birbirlerinden istifade edecekler. Nüfus, coğrafya ve tabiat güzelliği bakımında Yahyalı ve Nawba'nın birbirine benzemesinden dolayı, biz iki ilçe arasında kardeş şehir protokolü imzaladık."

Nawba Belediyesi Başkanı Wael Mohammad Saleem Shroof ise 1967 yılından beri savaş içinde oldukları için belediyecilik konusunda yeterli tecrübeye sahip olmadıklarını aktararak, "Bu nedenle sizin gibi tecrübeli belediyelerle iş birliğinde bulunmak, onlardan istifade etmek bizim için oldukça önemli. Biz oldukça geri kaldık." ifadelerini kullandı.

Filistin, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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