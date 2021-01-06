Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Yahyalı Belediyesi İmar AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, belediye binasında imzalanan sözleşmeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu ve belediye yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Çelik, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, "Görüşmelerimiz yaklaşık 1,5 ay sürdü ama belediye başkanımız her zaman olduğu gibi işçinin emekçinin yanında oldu. İnşallah belediyede çalışan arkadaşlarımız da yapılan işlerin daha kaliteli olması için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Bu süreçte emeği geçen başta başkanımıza, müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk de sözleşme neticesinde işçilerin maaşlarına yüzde 30 zam yaptıklarını belirtti.

İşçinin alın terinin önemini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışarak evlerine helal kazançlarını götüren işçilerimize teşekkür ediyorum. Bu ilçede insanlarımızın rahatı için mesai arkadaşlarımla beraber durmadan çalışıyoruz. Bugün yüzde 30 gibi bir zamla bu güzelliği taçlandırıyoruz. Çalışanlarımız bu alacakları zammı güzel günde afiyetle yesinler. Bu onların alın teridir. Tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlçeye yapılan hizmetler sadece Esat Öztürk ile olmuyor. Bu ilçeye mesai arkadaşlarımla beraber hizmet ediyoruz. Sözleşme sendikamıza, belediyemize ve ilçemize hayırlar getirsin."