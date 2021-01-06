Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

06.01.2021 15:42
Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Yahyalı Belediyesi İmar AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile Yahyalı Belediyesi İmar AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, belediye binasında imzalanan sözleşmeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal, Öz Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu ve belediye yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Çelik, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını belirterek, "Görüşmelerimiz yaklaşık 1,5 ay sürdü ama belediye başkanımız her zaman olduğu gibi işçinin emekçinin yanında oldu. İnşallah belediyede çalışan arkadaşlarımız da yapılan işlerin daha kaliteli olması için ellerinden gelen çabayı gösterecekler. Bu süreçte emeği geçen başta başkanımıza, müdürlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk de sözleşme neticesinde işçilerin maaşlarına yüzde 30 zam yaptıklarını belirtti.

İşçinin alın terinin önemini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Gece-gündüz, sıcak-soğuk demeden çalışarak evlerine helal kazançlarını götüren işçilerimize teşekkür ediyorum. Bu ilçede insanlarımızın rahatı için mesai arkadaşlarımla beraber durmadan çalışıyoruz. Bugün yüzde 30 gibi bir zamla bu güzelliği taçlandırıyoruz. Çalışanlarımız bu alacakları zammı güzel günde afiyetle yesinler. Bu onların alın teridir. Tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum. İlçeye yapılan hizmetler sadece Esat Öztürk ile olmuyor. Bu ilçeye mesai arkadaşlarımla beraber hizmet ediyoruz. Sözleşme sendikamıza, belediyemize ve ilçemize hayırlar getirsin."

Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet İş Sendikası, Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu
İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi         
16:23
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif         
15:35
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı         
14:04
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 16:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yahyalı Belediyesi ile hizmet iş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei