Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam - Son Dakika

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 35 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik şartların zorlaşması, alım gücünün düşmesi gibi sebeplerden dolayı yapılan ek sözleşme Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında imzalandı.

İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.

Çelik, ekonomik şartların değişmesi nedeniyle Belediye Başkanı Öztürk'ten iyileştirme talebinde bulunduklarını ve aileleri sevindirecek bir rakamda anlaştıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Öztürk ise ek sözleşme ile belediye bünyesinde çalışan 107 personelin maaşlarına yüzde 35 iyileştirme yaptıklarını kaydetti.