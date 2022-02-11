Üye Girişi
Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam - Son Dakika

Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam

11.02.2022 13:47
Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 35 zam yapıldı.

Yahyalı Belediyesi İmar AŞ ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan ek sözleşme ile işçi maaşlarına yüzde 35 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik şartların zorlaşması, alım gücünün düşmesi gibi sebeplerden dolayı yapılan ek sözleşme Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında imzalandı.

İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.

Çelik, ekonomik şartların değişmesi nedeniyle Belediye Başkanı Öztürk'ten iyileştirme talebinde bulunduklarını ve aileleri sevindirecek bir rakamda anlaştıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Öztürk ise ek sözleşme ile belediye bünyesinde çalışan 107 personelin maaşlarına yüzde 35 iyileştirme yaptıklarını kaydetti.

Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam
Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam

YORUMLAR
500

Hizmet İş Sendikası, Yahyalı, Kayseri, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yahyalı Belediyesinden işçilere yüzde 35 zam - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement