Yahyalı Belediyesi'nde Emlak Vergisi Geliri 4 Kat Arttı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk döneminde yapılan çalışmalar neticesinde Emlak Vergisi gelirlerinde 4 kat artış sağlandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk döneminde yapılan çalışmalar neticesinde Emlak Vergisi gelirlerinde 4 kat artış sağlandı.



Yahyalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan verilere göre 2014 yılında tahakkuk eden Emlak Vergisi 475 bin TL iken bu rakam 2018 yılında 2,2 milyon TL'ye ulaştı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı açıklamada, 2014-2018 döneminde yapılan saha çalışmasına dikkat çekerek, 2014 yılında vergi alınan daire sayısının bin 49 iken, 2018 yılı itibari bu sayının 10 bin 819'a çıktığını söyledi. Başkan Öztürk; "Gelir artışında sağlanan başarıdan dolayı başta Emlak İstimlak Müdürümüz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ederim. 2014 yılında göreve geldiğimiz günden 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçen dönemde, gelir arttırıcı önemli çalışmalar yaptık. 2014 yılında belediyemizin tahakkuk eden Emlak Vergisi 475 bin 619 TL iken, 2018 yılı Aralık ayı sonu itibari ile bu rakam 2 milyon 232 bin TL'ye ulaştı. Burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. BELBİS programına geçmemizde saha çalışmalarımızı hızlandırmış oldu. Emlak Vergisi tahsilatımızda yaptığımız çalışmalar neticesinde 2014 yılında 287 bin TL iken, 2018 yılı itibariyle 1 milyon 170 bin TL'ye ulaştı. Emlak Vergisi gelirimizi yaklaşık 4 kat artırmış olduk. Ayrıca belediyemizin kasasına 2015-2018 yılları arasında yapmış olduğu taşınmaz satışlarından 7 milyon 372 bin TL gelir girdisi sağlamış olduk. Bu çalışmalarda Kayseri'deki tecrübelerimizi ilçemize yansıttık diye düşünüyorum. Burada kazanan nihayetinde ilçemiz oldu. Ben buradan vergisini ödeyen tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz aldığımız bu vergilerle vatandaşlarımıza hizmet ettik" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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