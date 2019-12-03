Son Dakika Haberleri: Yahyalı Belediyesi'ne 450 Bin TL Gelir
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Yahyalı Belediyesi'ne 450 Bin TL Gelir

6 saat önce

Yahyalı Belediyesi, ilçeye 60 km mesafede bulunan Burhaniye Mahallesi'ndeki taşınmazların satışı için ihale düzenledi.

Yahyalı Belediyesi'ne 450 Bin TL Gelir, System.String[]

Yahyalı Belediyesi, ilçeye 60 km mesafede bulunan Burhaniye Mahallesi'ndeki taşınmazların satışı için ihale düzenledi.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yönetiminde, belediye meclis salonunda yapılan ihale, gerçek ve tüzel katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Encümen huzurunda açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede, belediyeye ait 41 taşınmaz satışa sunuldu. İhalede taşınmazların tamamı satılırken, Yahyalı Belediyesi satışlardan 450 bin lira gelir elde etti.


İhale sonrası basına değerlendirmelerde bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; " Bugün Allah'a hamd olsun Yahyalı Belediyesi'nin kasasına 450 bin lira gelir sağladık. Emeği geçen teknik personelimize, encümen üyelerimize ve buraya kadar zahmet edip gelerek ihaleye katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyeler kendi kaynaklarını üretmek zorundalar. Malumunuz belediyelerin gelirleri İller Bankasından gelen paylar, emlak, çöp, ilan ve reklam vergileridir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirlerle, insanlarımıza hizmet götürmek durumundayız. Eskiden 12 olan mahalle sayımız Büyükşehir Yasası ile 41'e yükselmiştir. Kasamıza giren gelirle mahallerimize hayırlı hizmetler yapmak istiyoruz. Mahallelerimize yapacağımız işler konusunda taahhütlerimiz var. Bunun için sizlerden dua bekliyorum. "İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir" Hadis-i Şerifini düstur edinerek sizlere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah bu gayretimizi artırsın." diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Burhaniye, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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