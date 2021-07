Yahyalı'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika

Yahyalı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için okunan Kuran-ı Kerim ve ardından Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal tarafından yapılan dua ile devam edildi.

Meydanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusa Sesleniş' konuşmasının izlenilmesinin ardından halka hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "15 Temmuz, bağımsızlığımızı dünyaya haykırdığımız büyük destanın yazıldığı gecedir. Aziz Türk Milletinin izzet ve şerefini koruduğu uçak ve tanka karşı konulduğu gece salaların hainleri yıldırım gibi çarptığı gecedir. Yamyamlara derslerinin verildiği, birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan, sela okuyanların bela okuyanlara galip geldiği, Rabbimin zafer destanı yazdırdığı gecedir" dedi.

Başkan Öztürk; "Bu gün bu meydandan bir kez daha hainlere sesleniyoruz. Başaramayacaksınız, Milletimizi bölemeyeceksiniz, Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, Vatanımızı parçalayamayacaksınız, Devletimizi yıkamayacaksınız, Ezanlarımızı susturamayacaksınız, Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız. Bu vatan ve Türk milleti çok ihanet ve çok hainler gördü ama 15 Temmuz gibisini asla görmedi. Bu gece iman ve vatan uğurunda can veren yiğitlerimizi anmak için buradayız. 15 Temmuz 2016 tarihinde, karanlık güçlerin oyuncağı olmuş hainlerin ihanet planlarını, çöpe atan kahramanlarımızı rahmetle anmak için buradayız. Bu milletin, bu ümmetin, bu vatanın, böyle serden geçtilere ihtiyacı var. Hepimiz bu dünyada, mutlu, huzurlu bir hayat yaşamayı, öldükten sonra da rahmetle anılmayı isteriz. O zaman yapacağımız şey; Çocuklarımızı sokakların insafına terk etmemek, onları iyi insanlar olarak topluma kazandırmaktır. Onları; Allah'ını bilen, Peygamberini tanıyan, Vatanını seven, Kul hakkına riayet eden, Dürüst, adaletli, merhametli, yardımsever, güzel ahlaklı, Kısacası, Müslümanca hayat yaşayan insanlar olarak yetiştirmek zorundayız. O zaman, Allah'ın yardımı hep bizimle olacak ve zalimler hiçbir şekilde bizim birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve yüzyıllar boyunca imanı uğurunda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, şiirler, marş ve ilahilerle devam etti.