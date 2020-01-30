Yahyalı'da 'Altın işletme ödülleri' dağıtılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı'da 'Altın işletme ödülleri' dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Yahyalı'da 'Altın işletme ödülleri' dağıtılmaya başlandı

6 saat önce

Yahyalı Belediyesi, 2019 yılında örnek işletmeler olarak seçtiği esnaflara ödüllerini vermeye başladı.

Yahyalı'da 'Altın işletme ödülleri' dağıtılmaya başlandı, System.String[]

Yahyalı Belediyesi, 2019 yılında örnek işletmeler olarak seçtiği esnaflara ödüllerini vermeye başladı.


Belediye tarafından 'Altın İşletmeler' adı altında verilen ödüller, belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlendi. Komisyon, altın işletmeleri seçerken işyeri temizliği, sağlıklı ürün satışı, müşteri memnuniyeti ve çevre temizliği gibi kriterleri göz önünde bulundurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucu ilk Altın İşletme Ödülü, ilçede kuruyemişçi olarak hizmet veren Dursun Karaoğlan'a verildi. Karaoğlan'a ödülü Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi. Ödül verilirken konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Esnaflarımızı teşvik etmek amacıyla bu ödülleri veriyoruz. Büyüklerimiz, marifet iltifata tabi derler. Bu ödüller gönlümüze göre değil, esnaf vatandaş ilişkisi, müşteri memnuniyeti, işyeri hijyeni ve ilçeyi temsil etme kabiliyeti gibi kriterler doğrultusunda, Zabıta Müdürlüğümüz ve meclis üyelerimizden oluşan bir komisyon tarafından seçildi. Biz, her esnafımızı seviyoruz. Hiçbir esnafımızı birbirinden ayırt etmiyoruz. Hepsi bizlerin can dostları. 'Dürüst esnaf, peygamberlerle haşr edilecektir' hadis-i şerifine de inanan insanlarız. Esnaflarımızın dürüstlüğünden hiç şüphemiz yok. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.


Altın İşletme Ödülünün ikincisi ise ilçede masaj salonu işletmeciliği yapan Osman Aydın'a verildi. Osman Aydın'a ödülü Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninde işletme sahibi Osman Aydın'a teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Yahyalı Belediyesi olarak 'Altın İşletmeler' adı altında örnek esnaflarımızı ve iş adamlarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Belediyemiz tarafından geçtiğimiz yıllarda birkaç esnafımıza bu ödülü vermiştik. İlçemizi başarıyla temsil eden Osman Kardeşimizi tebrik ediyorum. Açtığı bu müesseseye, 81 ilden insanlarımız geliyor. Yurt dışından gelen insanlarımız var. İnsanlar, buradan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bizimde esnaf vatandaş ilişkisi, müşteri memnuniyeti, işyeri hijyeni ve ilçeyi temsil etme kabiliyeti gibi kriterlerimiz var. Kendi branşlarında bu kriterlere uyan tüm esnaflarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Ben ilçemiz adına Osman Kardeşime teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
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