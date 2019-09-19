Yahyalı'da "Bir Usta Bin Usta" projesi

Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" Projesi kapsamında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde açılan halı dokuma kursunu başarıyla tamamlayan 20 kursiyer mezun oldu.

Anadolu Sigorta'nın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığında hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" sosyal sorumluluk projesinin 2019 mesleklerinden Yahyalı halı dokuma kursu tamamlandı.

Eğitmenliğini Aziz Özülkü'nün yaptığı, 10 Haziran 2019 tahinde başlayan Yahyalı halı dokuma kursunda 20 kursiyer, üç ay boyunca 296 saat eğitim görerek birer usta adayı haline geldi.

2010 yılında hayata geçirilen ve 2019 yılı itibarıyla 10. yılını kutlayan proje kapsamında yıl sonuna kadar 50 mesleki kurs tamamlanmış olacak. Böylece kurslar aracılığıyla bir yandan yerel mesleklerin kaybolması engellenirken diğer yandan kurslara katılan genç usta adaylarına yeni iş olanakları yaratılmış olacak.

Yahyalı'da halı dokuma eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler kurs bitirme belgelerini alarak mezun oldu.