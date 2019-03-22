Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Cumhur İttifakı Coşkusu

Yahyalı'da Cumhur İttifakı Coşkusu

45 dakika önce

Cumhur İttifakı adaylarının Yahyalı ilçe meydanında düzenlediği mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yahyalı'da Cumhur İttifakı Coşkusu, System.String[]
Cumhur İttifakı adaylarının Yahyalı ilçe meydanında düzenlediği mitinge vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlgiden memnun kalan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Büyükkılıç, sosyal medya hesabından 'Maşallah Yahyalı' paylaşımında bulundu.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ve Yahyalı Belediye Başkan Adayı Esat Öztürk, seçim çalışmalarını AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, MHP MYK Üyesi Serap Şule Kalın, AK Parti ve MHP Kadın Kolları Başkanları ile birlikte yürüttü. Adaylar Yahyalı ilçe meydanında düzenlenen mitingde vatandaşa seslendi.

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, "Cumhur İttifakı'na gönülden destek veren Yahyalılı hemşehrilerim, bugün bu miting ile hem bize hem de tüm Türkiye'ye, biz sizleri seviyoruz, güveniyoruz, 31 Mart'ta Yahyalı'da sandıkları patlatacağız ve rekor oyla Büyükşehir'de Memduh Başkanı, Yahyalı'da Esat başkanımızı zafere taşıyacağız" dedi.

Büyükkılıç, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyerek ilelebet yaşayacak. Cumhur İttifakı'nın gücünü ve milletin gönlünde büyük bir teveccüh ile yer bulduğunu net bir şekilde ortaya koyan tüm Yahyalılı gönül dostlarımıza Rabbim bizleri layık kılsın. Tevazu, samimiyet, gayret ile Memleket İşi Gönül İşi diyerek çıktığımız bu kutlu yolda bizlere yol arkadaşı olan kardeşlerim iyi ki varsınız. Bu gün bir olduk, iri olduk, diri olduk hep birlikte Yahyalı, hep birlikte Kayseri olduk" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:33:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Cumhur İttifakı Coşkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]