Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

1 saat önce

Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı'da Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Yahyalı Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


Belediye Meclis üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen toplantı, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis'te 5 ana gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, 2020 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri, 2020 Yılı Ücret Tarifeleri, Camikebir ve Fevziçakmak Mahalleleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın iptali, Çiğilli Mahallesi, L34-C-13-D-1-C no'lu paftada uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi görüşülerek karara bağlandı. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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