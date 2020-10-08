Yahyalı'da elma hasadı başladı - Son Dakika

Yahyalı'da elma hasadı başladı

08.10.2020 15:59
Yahyalı'da elma hasadı başladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli elma üretim merkezlerinden olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elma hasadı başladı.

TÜRKİYE'nin önemli elma üretim merkezlerinden olan Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde elma hasadı başladı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yahyalı ilçemizde her yıl 100 bin ton elma hasadımız olur. Ancak bu yıl yüzde 20'lik bir düşüşle 80 bin ton elmayı depolarımızla buluşturacağız" dedi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 29 bin 137 dekarlık alanda üretimi gerçekleşen Yahyalı elmasının hasadı başladı. İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan elmanın hasadı yaklaşık 3 bin mevsimlik tarım işçisi tarafından gerçekleştiriliyor. Toplanan elmalar, yurdun çeşitli illerine gönderiliyor. Bu yıl don ve dolu gibi olaylardan dolayı yüzde 20'lik düşüşle yaklaşık 80 bin ton civarında elma bekleniyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, elma toplayan vatandaşları ziyaret ederek, "Yahyalı'mızın elma hasadı noktasında ön sıralarda olan Yerköy'deyiz. Uygun tarımın yapıldığı bir bahçemizdeyiz. Elma üretiminde hasat mevsimine geldik. Dünyanın en tatlı elmasının Yahyalı elması olduğu konusunda iddiamız var. Bunu ispat ederiz. Üreticilerimize 'Allah bereket versin' diyoruz. Yahyalı'mızın öncü sektörlerinden birisi tarım. 'Tarım' deyince de başta elmacılık geliyor. Yahyalı ilçemizde her yıl 100 bin ton elma hasadımız olur. Ancak bu yıl yüzde 20'lik bir düşüşle 80 bin ton elmayı depolarımızla buluşturacağız. Allah çiftçilerimize bereket versin" dedi.'BURADA 6 TON ELMA HASADI ALIYORUZ'

Elma üreticisi Ziraat Mühendisi Yusuf Demir ise, "Bahçemizde yaklaşık 6 ton elma hasadı alıyoruz. Özel bir sistem ile toplama yapıyoruz. Bu elmaları sonra depoda yıkama ve seçme şeklinde tüketiciye ulaştırıyoruz. Bahçemizdeki verimimiz bu yıl önceki yıllara göre biraz daha az. İnşallah bu sorunun da altından kalkacağız. Elma hasat dönemimiz 10 gün önce başladı ve halen devam ediyor. Yaklaşık 10 gün içinde de inşallah hasadımızı tamamlayacağız" diye konuştu.


Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı
Yahyalı'da elma hasadı başladı

Tarım İşçisi, Esat Öztürk, Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yahyalı'da elma hasadı başladı - Son Dakika

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