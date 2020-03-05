Yahyalı'da evde tıraş hizmeti - Son Dakika
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Yahyalı'da evde tıraş hizmeti

6 saat önce

Yahyalı Belediyesi, "Belediyem Benimle El Ele" projesi kapsamında yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye başladı.

Yahyalı'da evde tıraş hizmeti, System.String[]

Yahyalı Belediyesi, "Belediyem Benimle El Ele" projesi kapsamında yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediyelerinin 41 proje yürüttüğünü ifade etti.

Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere hizmet ederek onların dualarını almak istediklerini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçemizde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın her birine bir berber kardeşimizi yönlendirerek kuaför hizmeti almalarını sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği bu olsa gerek. Yaşlılarımızdan, yatağa bağlı insanlarımızdan almış olduğumuz dualarla ayaktayız. İnancımızın da gereği bu. Bizim ulu çınarlarımız, çok ufak bir hizmetle çok mutlu oluyorlar. Biz de küçük bir hizmetle onların gönül dünyasına girmenin bereketini yaşıyoruz."

Yahyalı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:44 Kaynak: AA
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