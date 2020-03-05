Yahyalı'da evde traş hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı'da evde traş hizmeti - Son Dakika

Yahyalı'da evde traş hizmeti

6 saat önce

Yahyalı Belediyesi, 'Belediyem Benimle El Ele' projesi kapsamında yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye başladı.

Yahyalı'da evde traş hizmeti, System.String[]

Yahyalı Belediyesi, 'Belediyem Benimle El Ele' projesi kapsamında yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı hizmeti vermeye başladı.


Belediye tarafından belirlenen vatandaşlara yönelik yapılan uygulamada görevlilerle birlikte vatandaşların yanında olan Başkan Esat Öztürk konu ile ilgili açıklamada; "Ulu çınarlarımıza hizmeti ayağına getirmesi vesilesiyle Kadir Amcamızın ziyaretine geldik. Hem amcamızı ziyaret edip, hem de amcamıza kuaför hizmeti vereceğiz. 41 Projemizin arasında yer alan Belediyem Benimle El Ele projesi kapsamında başlattığımız bu uygulamayla, ulu çınarlarımızın duasını almak istiyoruz. İlçemizde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın her birine, bir berber kardeşimizi yönlendirerek kuaför hizmeti almalarını sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği Gönül belediyeciliği bu olsa gerek. Yaşlılarımızdan, yatağa bağlı insanlarımızdan almış olduğumuz dualarla ayaktayız. Şehitlerimizden almış olduğumuz rahmetle ayaktayız. İnancımızın da gereği bu. Bizim ulu çınarlarımız, çok ufak bir hizmetle çok mutlu oluyorlar. Bizde küçük bir hizmetle onların gönül dünyasına girmenin bereketini yaşıyoruz. Kadir Amcamıza sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Yaşlılarımıza bakan annelerimizin ellerinden öpüyorum. Benim babamda alzheimer hastası. Her zaman anneme dua ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Esat Öztürk, Yahyalı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:42 Kaynak: İHA
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