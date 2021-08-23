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Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika

Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı

23.08.2021 10:15
Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde çocukların namaz ve cami alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası sona erdi.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde çocukların namaz ve cami alışkanlığı kazanmaları amacıyla düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası sona erdi.

Yahyalı Belediyesi ve Yahyalı İlçe Müftülüğü ile düzenlenen kampanyaya 305 çocuk katıldı. Kampanyada dereceye giren çocukların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftü Vekili Mehmet Yürek, AK parti ilçe başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Vaizi Mustafa Kılıç, ilçe müftülük şube müdürü Mustafa Gözkaya, Yahyalı Belediyesi meclis üyeleri ve veliler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran Tilavetinin ardından başlayan törende selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocukların yarışmaya katılmalarına teşvik eden, çocuklarına destek olan ailelere teşekkür ederek şunları söyledi; "Belediyedeki teknik belediyeciliği; yolu, asfaltı, kaldırımı, kilitli parkeyi herkes yapabilir. Belki bu işi Avrupa'daki gayri Müslümler bizden daha iyi yapabilir. Ama belediyecilikte önem verdiğim, sosyal belediyecilik diye tabir ettiğimiz çocuklarımızın bu güzelliğine katkı sunmanın verdiği zevk ve gurur dünyanın başka hiçbir hizmetinde olamaz diye düşünüyorum. İlçe Müftülüğümüz ile kafa kafaya vererek böyle bir güzelliğe imza attığımız için mutluyum. Yavrularımızın takibini yapan hocalarıma da ayrıca teşekkür ederim. 30 gün boyunca beş vakit namazını kılarak tam not alan evlatlarımıza bisiklet hediyemiz oldu. Bisiklet yanında camiye giden tüm çocuklarımıza diğer hediyelerimizi de verdik. Projemizde, 305 yavrumuz elhamdülillah camiye devam etti. Allah şahit olsun ki 305 yavrumuz firesiz devam etmiş olsaydı 305 adet bisikleti buraya getirirdik. Çünkü biz çocuklarımıza geleceğin teminatı olarak bakıyoruz. Pandemi boyunca camilerimize zorunlu olarak uzak kaldık. O yüzden çocuklarımıza bu gibi projeler ile camilerimizi daha çok sevdireceğiz. Bu projede emeği geçen kurumlarımıza, din görevlisi hocalarıma, personelime ve kıymetli evlatlarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza namazı ve camiyi sevdirmeyi şiar edineceğiz. Camilerde çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka olmalı. Bu konuya duyarlı olan, hassasiyet gösteren eski meslektaşlarımı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yahyalı İlçe Müftü Vekili Mehmet Yürek de konuşmasında kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek; "Namaz ibadetini camilerde yerine getiren ve devam eden gençlerimizi burada görmek ve onurlandırmak için buradayız. Rabbim namazı İslamın en temel taşı olarak buyuruyor. Bu yapılan proje basit bir proje değil. Çarşıya, pazara çıktığınız zaman mutlaka camiye gidin, namaz kılın. Eğer yanınızdaki çocuğunuzla birlikte ezan okununca camiye gidip namaz kılarsanız, ister kız ister erkek olsun, çocuğunuz büyüdüğü zaman camiye, cemaate aşık birisi olarak hayatını devam ettirir. Ben bu projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde kampanyada birinci olan 29 çocuğa bisiklet, diğer derecedekilere akıllı kol saati, kablosuz kulaklık, futbol topu ve forma verildi. Ayrıca kampanyaya katılan tüm çocuklara futbol topu hediye edildi. - KAYSERİ

Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı
Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı
Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı

Hisarcık, Yahyalı, Kayseri, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahyalı'da 'Haydi Çocuklar Camiye' Kampanyası Tamamlandı - Son Dakika


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