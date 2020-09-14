Yahyalı'da kahvehane ve çay ocaklarının faaliyeti 15 gün süreyle durduruldu - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane ve çay ocaklarının faaliyeti 15 gün süreyle durduruldu.
Yahyalı Kaymakamlığı, artan vaka sayıları nedeniyle salgınla mücadelede yeni önlemler aldı.
Kaymakam Yunus Emre Altıner, ilçe kültür merkezinde, işletme sahipleri ile bir araya geldi.
Altıner, işletmecilere, tedbirler kapsamında kahvehane ve çay ocaklarının faaliyetinin 15 süreyle durdurulduğunu tebliğ etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:15 - Kaynak: AA
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