Yahyalı'da kahvehane ve çay ocaklarının faaliyeti 15 gün süreyle durduruldu - Son Dakika

Altıner, işletmecilere, tedbirler kapsamında kahvehane ve çay ocaklarının faaliyetinin 15 süreyle durdurulduğunu tebliğ etti.

Kaymakam Yunus Emre Altıner , ilçe kültür merkezinde, işletme sahipleri ile bir araya geldi.

Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehane ve çay ocaklarının faaliyeti 15 gün süreyle durduruldu.

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