Yahyalı'da kamu çalışanlarına akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yahyalı'da kamu çalışanlarına akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Yahyalı'da kamu çalışanlarına akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım eğitimi

6 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde 727 kamu çalışanına yönelik akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Yahyalı'da kamu çalışanlarına akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım eğitimi, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde 727 kamu çalışanına yönelik akılcı ilaç kullanımı ve ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

Yahyalı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik, Kültür ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitime Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak ve 727 kamu çalışanı katıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kara, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda en düşük maliyetle kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Gereksiz kullanılan her ilaç gibi gereksiz antibiyotik kullanımıyla da istenmeyen yan etkiler görülebilir. Antibiyotiklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı hakkında daima hekim ve eczacı tavsiyeleri uygulanmalı."

Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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