Yahyalı'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte Yahyalı Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kayseri
'nin Yahyalı
İlçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte Yahyalı Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak amacıyla devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
yaptığı açıklamada " Kayseri İl genelinde çıkan fırtınanın ardından başlayan kar yağışı ile birlikte karla mücadele ekiplerimiz geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Tüm iş makinalarımız ve tuzlama ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Ekibime teşekkür ediyorum. Bugün okullarımızın tatil olması gerçekten isabetli bir karar oldu. Sayın Valimize ve İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde 41 mahallemiz bulunuyor. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Biz kar yağışını kar olarak görüyoruz. İlimize ve ilçemize bereket yağıyor. Bundan dolayı biz alnımızı kırıştırmayız. Biz tüm ekiplerimize çalışır, karla mücadele ederiz, yeter ki kar yağsın. Biz tarım ülkesiyiz. İlçemizde birçok insanımız tarımdan geçimini sağlıyor. Kar
demek bereket demek. Bizde çiftçilerimiz ile birlikte mutluyuz. Sabah
9.30 itibari ile ilçemizin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 cm'yi, ilçe merkezimizde ise 30 cm'yi bulmuş durumda. Arzu ettiğimiz bir yağıştı." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
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