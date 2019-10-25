Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da kenevir üretimi bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Yahyalı'da kenevir üretimi bilgilendirme toplantısı

Yahyalı'da kenevir üretimi bilgilendirme toplantısı

1 saat önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kenevir üretimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yahyalı'da kenevir üretimi bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kenevir üretimine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yahyalı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık ve belediye öncülüğünde başlatılan çalışmalar kapsamında, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere kenevir üretimi konusunda bilgi verildi.

Toplantıda, kenevir üretimi için izin alma, güvenlik, üretim, hasat, depolama ve pazarlama aşamaları anlatıldı.

Kaymakam Yunus Emre Altıner, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede kenevir üretimini artırmak için çalışma yaptıklarını belirtti.

Yahyalı'yı elmadan sonra kenevir üretim merkezi haline getirmek istediklerini ifade eden Altıner, şunları kaydetti:

"Buranın iklimi, toprağı ve çiftçisi bu işi yapabilir düzeyde. Biz burayı kenevirin bir başka merkezi haline getirmek istiyoruz. Ticari kazancı yüksek olan bu üründen, Yahyalı'nın da faydalanmasını istiyoruz. Bunu yaparken iki şeye dikkat edeceğiz. Birincisi kazanç, ikincisi güvenlik. Biz bundan iyi bir kazanç elde edeceğimizi umuyoruz ama kesinlikle güvenli bir üretim yapmalıyız. Örnek olması için bir çiftçimize bu yıl kenevir üretimi yaptırdık. Gayet verimli sonuçlar aldık. 2020 yılında biraz daha geniş çaplı, 20-25 çiftçimize, 20-25 dönümlük arazilerde üretim izni vermeyi düşünüyoruz."

Belediye Başkanı Esat Öztürk de, kenevir üretimini ilçeye getiren Kaymakam Yunus Emre Altıner'e teşekkür etti.

Kayseri, Yahyalı, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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