Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vefat eden Kore gazisi Hasan Göçer, toprağa verildi.
Kuzoluk Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Göçer için öğle namazına müteakip Camikebir'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene Göçer'in ailesinin yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Namazın kılınmasının ardından Göçer, Kitirli Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika