Yahyalı'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama - Son Dakika

Yahyalı Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerin önünde ve sokaklarda yapılacak düğün, nişan ve kına törenlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Kaymakamlık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları, ilçe sakinlerine belediye hoparlörlerinden anonslarla duyurdu.

Yapılan anonsta, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yahyalı'da ev önlerinde, sokaklarda yapılan düğün, nişan, kına merasimi gibi organizasyonlar bugün itibarıyla iptal edilmiştir. Bundan böyle bu tip organizasyonlar kapalı düğün salonlarında ve kontrolü yapılabilen okul bahçelerinde yapılacaktır ve toplam süre 2 saati geçmeyecektir. Ayrıca ilçemiz genelinde taziyeler de yasaklanmıştır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.