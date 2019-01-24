Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi

Yahyalı'da Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi

4 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yahyalı'da 'Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma' konulu eğitim düzenledi.

Yahyalı'da Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yahyalı'da 'Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma' konulu eğitim düzenledi.

Yahyalı Kaymakamlığının daveti üzerine Yahyalı KAYMEK Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitime Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe muhtarları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, teknolojik gelişmelerle birlikte aile içi iletişimin zayıflamasının çocukları bu tür maddelere ittiğini söyledi. Özer, "Artık anne-babalarla çocukların arasında dilsizliğin tırmandığı bir çağdayız; bu iletişimsizlik insanı depresyona itiyor. İnsan; sevgiyi, saygıyı, ilgiyi doğru yerde ve doğru insanda bulamazsa yanlış kişi ve adreslere yönelir. Bizim amacımız gençlerimizi madde bağımlılığı ve benzeri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı nesiller yetişmesine destek olmaktır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Uzm.Psk. Sengül Durmuşoğlu tarafından sunumu gerçekleştirilen eğitimde bağımlılığı önlemede ebeveynlere ve öğretmenlere düşen roller, bağımlılıkla ilgili yasalar, bağımlılığın nedenleri, risk faktörleri ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:13 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fitch Uyardı: Küresel Kamu Borçları Hızla Yükseliyor İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:17:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Madde Bağımlılığı Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]