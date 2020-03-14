Yahyalı'da mahalle muhtarları istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki 41 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal yaşam merkezindeki toplantıda 2020 yılı belediye çalışmalarının belirlenmesi noktasında muhtarların talepleri alındı.

İlçede yapılması planlanan projeleri ilgili birimlere sunacaklarını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Siz mahalle muhtarlarımızdan da bölgenizdeki eksiklikleri bizlere iletmenizi istiyoruz. Muhtarlarımızla çok iyi bir iletişimimiz var. Sizlerin de mahallelerimize bir şeyler yapmanın gayreti içinde olduğunuzu biliyorum. Bugün sizden aldığımız talepleri tasnif ederek, en kısa sürede yapmanın gayretine düşeceğiz."