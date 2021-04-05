Yahyalı'da Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Meclisi, Nisan Ayı olağan meclis toplantısını yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Yahyalı İmar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Olağan Genel Kurulu ve Şirket Yönetim Kurulunda görev alacak belediye temsilcilerinin belirlenmesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet kamyonet alınması, Yılmazlar Otomotiv Turizm Tekstil İnşaat ve Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamyonet hibesi, Yahyalı İlçe Müftülüğünün Kapuzbaşı cami inşaatının tamamlanabilmesi için katkıda bulunulması ile ilgili talebi, mera ve yaylakların korunması için Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile Ortak Hizmet Projesi Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, Kırsal Mahalle belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu ve 2020 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu gündem maddeleri görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı. Mecliste Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde tertip açılması, 2021 yılı Otopark Ücret Tarifesinde revize yapılması ile Yahyalı Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği gündem maddeleri araştırılmak üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Yahyalı Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısında, Meclis Başkanvekilleri ile Katip Üyeleri, Encümen üyeleri ve İhtisas Komisyonları seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda Başkan Vekilliklerine Ahmet Büber ve Menderes Yıldırım, Encümen Üyeliklerine Meral Koşar ve Adem Sarıçiçek, Katip Üyeliklerine ise Adem Sarıçiçek ve Cihat Büber seçildi.

Toplantı da 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgi veren Başkan Esat Öztürk, "Ortak geçmiş ve ortak geleceğimiz olan Yahyalı'yı ilimizin en gözde ilçelerinden biri yapmanın gayreti ve sorumluluğu içerisindeyiz. İhtiyaçlarımızı doğru tespit ederek, akıllı çözümler üreterek ve ilçemizin modern ve yaşanabilir bir ilçe olması için kararlılıkla çalışıyoruz. Atalarımız "Tek taşla duvar olmaz" demişler. Yapılan başarılı çalışmaları tek başıma değil, hep birlikte yaptık. Meclis olarak aldığımız kararları bende başarılı şekilde uygulamaya çalıştım. İlk 5 yıllık görev süremizde gece gündüz demeden elimizden geleni yapmaya çalıştık. Rabbimde çalışmalarımızı bereketlendirdi. İlçemizdeki değişime vatandaşlarımız yakından şahit oldu. Özellikle ilçe dışında yaşayan hemşehrilerimiz değişimi çok daha iyi farkettiler. Meclisimizde, ilçemiz için aldığımız kararları hep ittifakla aldık. Bu ilçemiz için ayrı bir güzellik. 2. dönemimizde hayata geçireceğimiz 41 projeyi insanlarımıza önceden sunmuştuk. Sırtımızdaki vebalin ağır olduğunu bilerek gayretle çalışıyoruz. Bu projelerden yaptıklarımız oldu. Bunların başında 2.5 milyon TL bedelle yaptırdığımız Kapalı Pazar Yeri geliyor. Ayrıca Kongre Merkezi, Terminal, Fevziçakmak Seyir Parkı gibi projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca 41 proje içinde yer almayan sonradan gündeme gelen Villa Parselleri projemiz var. İnşallah bu proje sayesinde belediyemize 8-10 milyon TL arası gelir bekliyoruz. Bu geliri de diğer projelerimizi yapmak için harcayacağız. Önümüzde 3 yılımız var. İnşallah bu zaman zarfında diğer projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ