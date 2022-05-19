Sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu

KAYSERİ Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu. Özellikle ilçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bölgesi ile birlikte İlyaslı ve Yerköy mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Yollarda da bozulmalar meydana gelirken, vatandaşlar ve ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.