Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu
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Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

37 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.

Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İlçe merkezinden geçen çay taştı, cadde ve sokakları su bastı. Yaşanan felaket sonrasında Yahyalı Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yaklaşık 40 dakika boyunca devam eden sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Öztürk, gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde denetledi ve gerekenlerin yapılacağını söyledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Kayseri, Yahyalı, Güncel
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