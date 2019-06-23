Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu
37 dakika önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
'nin Yahyalı
ilçesinde dün yaşanan sağanak yağış sele neden oldu.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. İlçe merkezinden geçen çay taştı, cadde ve sokakları su bastı. Yaşanan felaket sonrasında Yahyalı Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk
, yaklaşık 40 dakika boyunca devam eden sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklarda belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını söyledi. Başkan Öztürk, gece geç saatlere kadar devam eden çalışmaları yerinde denetledi ve gerekenlerin yapılacağını söyledi. - KAYSERİ
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