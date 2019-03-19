Yahyalı'da Sağlık Ocağı Açılışı
25 dakika önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık ocağı hizmete açıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık ocağı hizmete açıldı.
İlçede yapımı tamamlanan sağlık ocağının açılışına katılan Kaymakam Yunus Emre Altıner ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, emeği geçenlere teşekkür etti.
Çeşitli ikramlarda bulunulan programa, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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