Son Dakika Haberleri: Yahyalı'da Sağlık Ocağı Açılışı

Yahyalı'da Sağlık Ocağı Açılışı

25 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık ocağı hizmete açıldı.

Yahyalı'da Sağlık Ocağı Açılışı, System.String[]
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yapımı tamamlanan sağlık ocağı hizmete açıldı.

İlçede yapımı tamamlanan sağlık ocağının açılışına katılan Kaymakam Yunus Emre Altıner ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çeşitli ikramlarda bulunulan programa, Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:13 Kaynak: AA

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