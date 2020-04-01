Yahyalı'da sağlık personeline yüz siperliği desteği - Son Dakika

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Yahyalı'da sağlık personeline yüz siperliği desteği
6 saat önce
Yahyalı'da eğitim veren bir lisede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
Yahyalı'da eğitim veren bir lisede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi öğretmenleri tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Üretilen 100 adet yüz siperliğin Yahyalı Devlet Hastanesine teslimatına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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