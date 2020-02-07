Yahyalı'da sel yıktı geçti - Son Dakika
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Yahyalı'da sel yıktı geçti

13 dakika önce

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle meydana gelen selde yerleşim yerleri ve işletmeler sular altında kaldı.

Yahyalı'da sel yıktı geçti, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle meydana gelen selde yerleşim yerleri ve işletmeler sular altında kaldı.


İlçede dün etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İlçede bulunan turistik bölgelerden Kapuzpaşı mahallesinde etkili olan sel nedeniyle bir çok işletme zarar gördü. Dere yataklarının taşması sonucunda sel suları ağaçları yerinden sökerken, bungalov evleri büyük hasar gördü. Yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı bölgede Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk inceleme yaptı.


Öte yandan, yaşanan sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda ise bazı yollar ulaşıma kapandı. - KAYSERİ

Kayseri, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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