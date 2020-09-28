Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı - Son Dakika

Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün seçim vaatleri arasında yer alan Fevzi Çakmak Seyir Parkı için çalışmalar başladı.

Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün seçim vaatleri arasında yer alan Fevzi Çakmak Seyir Parkı için çalışmalar başladı.

İlçe merkezinde bulunan kapalı semt pazarı üzerine yapılacak olan seyir parkı, panoramik manzarası ile vatandaşların hizmetine sunulacak. İlçe halkı için güzel bir dinlenme yeri olacak olan Seyir Parkında çalışmalara zemin düzenlenmesi ile başlanıldı.

Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Esat Öztürk; " İlçemize mini bir millet bahçesi yapıyoruz. Bir vaadimizi daha yerine getirecek olmamız bizleri mutlu ediyor. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada; " Yahyalı'nın güzel insanlarına hizmet etmeye devam ediyoruz. 41 kere Maşallah, 41 Proje'miz içerisinde yer alan Mini Millet Bahçesi'ni insanların hizmetine sunmak için çalışmalarımıza başladık. Yeşiliyle ön plana çıkmış, Keşfedilmemiş Cennet denilen ilçemizi ekiplerimizle beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Gerek tanıtım noktasında gerekse insanların zevkle gelebileceği arzu ettiği, özlediği bir ilçe yapma noktasında gayretlerimiz var. Rabbim bugüne kadar bizleri mahcup etmedi. İnşallah bundan sonrada mahcup etmez diye dua ediyorum. Burada yapacağımız çalışmayla üç güzelliği birden yaşıyoruz. Birincisi; vaat ettiğimiz bir projeyi yerine getirecek olmanın güzelliği, ikincisi; hemen alt tarafımızda bulunan Kapalı Semt Pazarı'na zaman zaman yuvarlanan kayaları kaldırmanın güzelliği, üçüncüsü ise Yahyalı'nın en güzel yerine Seyir Parkı yaparak insanların hizmetine sunacak olmanın güzelliği. Buranın çevre düzenlemesi yapacağız, yeşillendireceğiz ve kamelyalar koyacağız. İnsanlarımız buranın eşsiz manzarasında çaylarını, kahvelerini içebilecekler. İnsanlarımız gidecek yer aramayacak, buraya zevkle gelebilecekler. İlçemize hayırlı olsun. Bu ilçe için canla başla çalışan ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Fikret Çoban'da yapılan çalışmalarda dolayı Yahyalı Belediye başkanı Esat Öztürk' e teşekkür etti. - KAYSERİ

Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı
Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı
Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı
Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı

Seçim Vaatleri, Fevzi Çakmak, Esat Öztürk, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yahyalı'da seyir parkı için çalışmalar başladı - Son Dakika

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