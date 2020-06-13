Yahyalı'da tarlada rahatsızlanan genç hastanede öldü - Son Dakika

Yahyalı'da tarlada rahatsızlanan genç hastanede öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarlada rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tarlada rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Ahmet Şahin, dün etkili olan sağanak ve dolu yağışının zarar verip vermediğini kontrol için Senirköy Mahallesindeki ayçekirdeği tarlasına gitti. Komşuları tarafından tarlada yerde hareketsiz yatarken bulunan Şahin, çağrılan ambulansla Yahyalı Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Şahin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şahin'in ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı