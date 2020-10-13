Yahyalı'da üretimi yapılan 60 dekar kenevirin hasadına başlandı - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede izinli olarak üretimi yapılan 60 dekar kenevirin hasadına katıldı.

İlçe belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk, kenevir hasadına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verine Öztürk, kenevir üretimini ülke gündemine getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İlçeyi kenevir üretiminde söz sahibi yapmak istediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlçe kaymakamımız Vezirköprü'de görev yaparken gördüğü bir güzelliği ilçemize taşıdı. Bir teşekkürüm de İl Tarım ve Orman Müdürümüze. Gerek elma gerekse kenevir üretimi konusunda bizlere destek verdiler. İlçemizdeki çiftçilerin kenevir üretimine ilgi göstereceklerine inanıyorum. Yeni gündeme geldiği için çiftçilerimiz şu an araştırma yapıyorlar. Kayseri'nin kenevir işleme noktasında iyi bir yere geleceği kanaatindeyim. Üreticilerimizin Rabb'im bereketlerini artırsın. Yahyalı elma ve diğer ürettiği ürünlerle tarımın merkezi olacak. Biz, kenevir üretimiyle de Türkiye gündemine oturmak istiyoruz."