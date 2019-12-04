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Yahyalı'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
6 saat önce
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Yerköy Mahallesi'nde iki hafta önce minibüsün kanala düşmesi sonucunda ağır yaralanan Cennet Kurt (74) tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kurt'un cenazesi Yerköy Mahallesinde ikindi namazında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hüseyin Sarıkaya'nın kullandığı 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş su kanalına düşmüş ve araç içerisindeki 3 kişi yaralanmıştı.
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