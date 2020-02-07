Yahyalı'daki selin ardından Başkan Büyükkılıç, mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde dün başlayan sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, mahallelerde detaylı inceleme yaptıklarını, bundan sonra alınacak önlemleri konuştuklarını söyledi.

İlçede etkili olan lodosun kar sularını erittiğini, sağanakla birlikte sel oluşturduğunu belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Aslında sel oluşmuyor. Seli biz oluşturuyoruz, felakete biz zemin hazırlıyoruz. Suyun yatağını adeta engellemek, suyun mecrasında akışının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmışız. Suyun yatağına tehlike arz eden yapıları yapanlar, sonrasında da 'Felaket oldu.' diyor. Allah'a şükür ki canlara bir şey olmamış. İlgili bakanlıkların buradaki duruma el atması lazım. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesinin koordinatörlüğünde bir düzenleme yapmamız lazım."

Büyükkılıç, bölgede master planı yapılması, fiziki yapıya uygun, vatandaşları da mağdur etmeyen bir ortamın sağlanması gerektiğini bildirdi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Aladağlar'dan gelen sel suları dere yataklarının taşmasına neden olmuş, Ulupınar, Büyükçakır ve Kapuzbaşı mahalleleri arasında kalan bazı yerleşim yerleri su altında kalmıştı.